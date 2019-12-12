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  • 12.12.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 12:21

'da 103 öğrenci karbonmonoksit gazından zehirlendi! Başkan Erdoğan Vali'den bilgi aldı!

’dabir yurdunda kalan 103 öğrenci, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan , “Durumu kritik olanlar veya daha ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyanlar ve araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede alıntına alındı. Savcılık olaya el koydu. Gerekli incelemeleri yürütüyorlar. Müfettiş görevlendirildi” ifadelerini kullandı.

Çorum'da 103 öğrenci zehirlendi!

Valisi Mustafa Çiftçi, Ömer Derince pansiyonunda kalan 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi nedeniyle Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.

Osmancık ilçesine zehirlenme vakasının yaşandığı kız pansiyonunda incelemelerde bulunan , incelemenin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Öğrencilerin ilk müdahalesinin Osmancık ilçesinde yapıldığını söyleyen Vali Çiftçi, "Durumu kritik olanlar veya daha ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyanlar ve araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek müşahede alıntına alındı. Son aldığım bilgiye göre 6 tane öğrencimizi yoğun bakımda. Bilinçleri açık. Herhangi bir sorun yok. Diğer öğrencilerimizle ilgili de endişe edilecek bir durum gözükmüyor. Olayla ilgili İl Afet Acil Durum Müdürlüğü geldi. Savcılık olaya el koydu. Gerekli incelemeleri yürütüyorlar. Müfettiş görevlendirildi" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı ve kendilerine geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

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