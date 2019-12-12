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  • 12.12.2019 11:26
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 11:26

: merkezli operasyonu

haberi... ve 'da düzenlenen operasyonunda biri kadın 5 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kadın ve fuhuş yapan 15 kişi serbest bırakıldı, biri kadın 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yozgat merkezli fuhuş operasyonu

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesinde 4, 'da 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, zorlamak" suçundan H.G, H.A.D, B.G, Y.B. ve F.U. gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 5 kadın ile yapan 15 kişi emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kadın ve fuhuş yapan 15 kişi serbest bırakıldı, biri kadın 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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