İstanbul'da, bir otomotiv şirketinde çalışan Mert Alpaslan (31) ve makine mühendisi Efe Sarp (37), doğa yürüyüşleriyle başladıkları dağcılık tutkusunu karda zirve yaparak sürdürmek istedi.

Geçtiğimiz 29 Ekim'de Uludağ'da grup halinde zirve tırmanışı yapan Efe Sarp, 1 Aralık Pazar günü arkadaşı Mert Alpaslan'ı da yanına alarak Uludağ'a geldi. Araçlarını jandarmanın bulunduğu bölgeye park eden iki arkadaş zirveye doğru yürüyüşe çıktı.



GEREKLİ EKİPMANLARI YOKTU

Yürüdükleri esnada güvenlik kameralarına yansıyan iki arkadaşın zorlu hava koşullarında dağa tırmanmak için gerekli ekipmanlarının olmadığı görüldü. Hatta orduevine girip kar eldiveni nerede bulabileceklerini soran Alpaslan ve Sarp'ın eldivensiz tırmanışa geçtikleri tahmin ediliyor. İki arkadaşın tırmanışa geçtiği gün 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı yağış devam etmesiyle yükseldi. Gerekli ekipmanlarının olmamasının yanı sıra cep telefonlarının da şarjı bitmesi nedeniyle kayboldukları anlaşılan iki dağcıyla iletişim kurulamadı.