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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 09:18

'ta ettiği tahmin edilen kişi ölü bulundu

, 'de sokak ortasında ölü bulunan kişinin 34 yaşındaki solduğu tespit edildi. Ekinci'nin 'nün Avrupa yakasındaki ayağından ettiği tahmin ediliyor.

Beşiktaş'ta şüpheli ölüm! Cansız bedeni bulundu

Olay, saat 03.30 sıralarında Varnalı Sokak'ta yaşandı. Bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi ilk kontrolünde ölmüş olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin kimlik kontrolünde ise ölen şahsın 34 yaşındaki olduğu tespit edildi. Volkan Ekinci'nin cansız bedeni incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekinci'nin 'nün Avrupa yakasının ayağından atlayarak ettiği tahmin ediliyor.

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