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  • 06.12.2019 08:16
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 08:16

HAYIRLI CUMALAR! : 2019 en yeni ve en güzel burada

, müslümanların cuma günü birbirleri arasında iyi temennilerde bulunduğu bir araçtır. Her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri cuma mesajları oldu. Sizler için en yeni ve nı sayfamızda derledik. İşte eşinize, dostunuza gönderebileceğiniz en yeni resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları... İslam dininde bayram günü olarak kabul edilen ve Müslümanların önem verdiği günler arasında yer alan Cuma günlerinde, vatandaşlar birbirlerinin Cuma gününü tebrik eder ve bu günün hayırlara vesile olmasını ister. Bu mübarek günde sevdiklerinize paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel resimli Cuma mesajları...

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. (CUMA SURESİ 9-10)

2019 CUMA MESAJLARI

● Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanamz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar...

● Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın, Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar...

● Duaların en makbulü, bir başkası için edilen dualardır. Çünkü onlarda kibir ve bencillik yoktur. Allah, hepimizi birilerinin hayır duasında olmayı nasip etsin. Hayırlı Cumalar...

● Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Hayırlı Cumalar...

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