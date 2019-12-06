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Uludağ'da kaybolan dağcılar 3 gün daha aranacak

Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken kaybolan ve 'tan 4 gündür iz yok. Kaybolan iki dağcı için aramalar sürdürülüyor. Ailelerinin başvurusu üzerine çalışmalar 3 gün daha uzatıldı.

Son 3!
Zirve tırmanışı yaparken kaybolan dağcılardan 4 gündür iz yok. Aileleri perişan halde. Arama çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor. Uludağ'da amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), 1 Aralık'ta zirve tırmanışına geçti. İkili, yollarını kaybetti. koordinesindeki 280 kişilik ekip, kayıp iki dağcıyı arama çalışmalarını 4'üncü günde de sürdürdü. Çalışmalara hem havadan hem karadan devam edilirken, AFAD, JAK ve JÖH ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2 helikopteriyle ulaşılamayan bölgelere indiriliyor. Öte yandan arama çalışmalarının, Alpaslan ile Sarp'ın ailelerinin başvurusu 3 gün uzatıldığı belirtildi.



Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.



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