Uludağ'da kaybolan dağcılar 3 gün daha aranacak

Zirve tırmanışı yaparken kaybolan dağcılardan 4 gündür iz yok. Aileleri perişan halde. Arama çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor. Uludağ'da amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), 1 Aralık'ta zirve tırmanışına geçti. İkili, yollarını kaybetti. AFAD koordinesindeki 280 kişilik ekip, kayıp iki dağcıyı arama çalışmalarını 4'üncü günde de sürdürdü. Çalışmalara hem havadan hem karadan devam edilirken, AFAD, JAK ve JÖH ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2 helikopteriyle ulaşılamayan bölgelere indiriliyor. Öte yandan arama çalışmalarının, Alpaslan ile Sarp'ın ailelerinin başvurusu 3 gün uzatıldığı belirtildi.
Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
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