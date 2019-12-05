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Kış, üzerinden yurda giriş yaptı! Uludağ'da kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları daha da zorlaştı

Kış, üzerinden yurda giriş yaptı. Uludağ'da pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve 'ı arama çalışmaları daha da zorlaştı.

Kara kış
Kış, 'dan yurda giriş yaptı. Uludağ'da pazar günü kaybolan Mert Alpaslan ve 'ı arama çalışmaları daha da zorlaştı.



Mert Alpaslan



Efe Sarp

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