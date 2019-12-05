Kış, Balkanlar üzerinden yurda giriş yaptı. Bursa Uludağ'da pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları daha da zorlaştı. Kış, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı. Uludağ'da pazar günü kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları daha da zorlaştı. Mert Alpaslan Efe Sarp
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