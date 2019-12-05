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Hadise'den Ceren Özdemir için duygusal mesaj 'Benim canımı çok yakıyor'

Evinin önünde Özgür Arduç tarafından öldürülen Ceren Özdemir, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Henüz 20 yaşında olan Ceren Özdemir, Ordu Üniversitesi'nde eğitim görüyordu. Ceren Özdemir'in öldürülmesinin ardından ünlü isimler tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

05.12.2019 12:57 - Son Güncelleme: 05.12.2019 13:07
Ceren Özdemir'in ölümüne ünlü isimlerden sosyal medyada tepki yağdı
20 yaşındaki Ceren Özdemir, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürüldü.
Ceren Özdemir'in ölümüne ünlü isimlerden sosyal medyada tepki yağdı

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler yaşanan vahşete tepkilerini sosyal medya hesaplarında dile getirdi.

Ceren Özdemir'in ölümüne ünlü isimlerden sosyal medyada tepki yağdı

EMRE AYDIN

Alışmayacağız! #CerenÖzdemir

Ceren Özdemir'in ölümüne ünlü isimlerden sosyal medyada tepki yağdı

METİN ŞENTÜRK

Gündemde kadın ismi görünce tıklamaya korkar oldum. Ama dedim ki bu kez bir yavrumuz bir şey başarmıştır, hayata dair bir planını gerçekleştirmiştir diye kendimi avuttum. Yok olmadı yine kaybettik. Nurlar içinde yat güzel kızım... #CerenÖzdemir

Ceren Özdemir'in ölümüne ünlü isimlerden sosyal medyada tepki yağdı

HALUK LEVENT

Bir davanın sonucuna sevineceğimiz bir gün aynı olaydan başka bir can için ağlıyoruz..Yahu 1 gün ya bir gün sadece bir gün huzurlu geçirelim günü.1 gün ara verin be iblisler!

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