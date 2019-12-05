Hadise'den Ceren Özdemir için duygusal mesaj 'Benim canımı çok yakıyor'
Evinin önünde Özgür Arduç tarafından öldürülen Ceren Özdemir, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Henüz 20 yaşında olan Ceren Özdemir, Ordu Üniversitesi'nde eğitim görüyordu. Ceren Özdemir'in öldürülmesinin ardından ünlü isimler tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.
05.12.2019 12:57
- Son Güncelleme: 05.12.2019 13:07
20 yaşındaki Ceren Özdemir, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürüldü.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler yaşanan vahşete tepkilerini sosyal medya hesaplarında dile getirdi.
EMRE AYDIN
Alışmayacağız! #CerenÖzdemir
METİN ŞENTÜRK
Gündemde kadın ismi görünce tıklamaya korkar oldum. Ama dedim ki bu kez bir yavrumuz bir şey başarmıştır, hayata dair bir planını gerçekleştirmiştir diye kendimi avuttum. Yok olmadı yine kaybettik. Nurlar içinde yat güzel kızım... #CerenÖzdemir
HALUK LEVENT
Bir davanın sonucuna sevineceğimiz bir gün aynı olaydan başka bir can için ağlıyoruz..Yahu 1 gün ya bir gün sadece bir gün huzurlu geçirelim günü.1 gün ara verin be iblisler!