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  • 04.12.2019 16:21
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 17:21

: 'in öldürülmesi olayında bir şüpheli yakalandı

haberine 'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi 'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir, bale dersi dönüşü evine girerken bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçtı, hastaneye kaldırılan Özdemir kurtarılamadı. Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi.

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