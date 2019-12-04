Esenyurt'ta büyük panik! Sesi duyan oraya koştu

Esenyurt'ta yeraltı kablolarında kısa devre ve yanma meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Abanoz Sokağı'ndaki yeraltı kabloları henüz belirlenemeyen nedenle kısa devre yaparak yandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis sokağa güvenlik şeridi çekerken BEDAŞ görevlileri bölgedeki elektriği kesti.

Arızanın giderilmesinin ardından sokağa yeniden enerji verileceği belirtildi.