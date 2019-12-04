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  • 04.12.2019 16:53
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 16:55

'ta büyük panik! Sesi duyan oraya koştu

'ta bir mahallede henüz bilinmeyen bir nedenle yeraltı kabloları kısa devre yaparak patladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta büyük panik! Sesi duyan oraya koştu

'ta yeraltı kablolarında kısa devre ve yanma meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Abanoz Sokağı'ndaki yeraltı kabloları henüz belirlenemeyen nedenle kısa devre yaparak yandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis sokağa güvenlik şeridi çekerken BEDAŞ görevlileri bölgedeki elektriği kesti.

Arızanın giderilmesinin ardından sokağa yeniden enerji verileceği belirtildi.

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