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  • 05.12.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 09:22

Haberi: Özdemir'i kim öldürdü? , kaç yaşında?

Haberi: Türkiye'nin konuştuğu olay, saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir önceki gün bale dersinden evine döndü. Zili çalan Ceren'e ablası balkondan evin anahtarını attı. Ceren eve girmek için kapıya doğru ilerlediğinde arkasından yaklaşan saldırgan bıçağını Ceren'in kalbine sapladı, sonra da aşağı doğru çekti. Çığlıkları duyan ve Ceren'in eve gelmemesinden şüphelenen ailesi aşağı indiğinde Ceren'i kanlar içerisinde gördü. Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için özel ekip kurdu.

Ceren Özdemir'i kim öldürdü? Katil zanlısı bu adam deniyor

Son Dakika Haberi: Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren kişinin açık cezaevinden iki kez firar eden cinayet hükümlüsü Özgür Arduç (35) olduğu belirlendi. Katil zanlısını, Ceren'in hemen arkasından yürürken kameralara yansıyan görüntüleri yakalattı. Ceren'in yakın arkadaşı Ayşe Türkmen Akkaş şunları anlattı: "Sınıfta veya okulda da kimseyle sorunu yoktu. Zaten sorunlu tiplerle muhatap olacak biri değildi. 19 Kasım'da doğum günümdü. Bana sürpriz yapmışlardı. 6 Aralık da onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti"


CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ KİMDİR?

1 kişi gözaltına alındı: Cinayet sonrası özel bir ekip kuran polis, çevre işyerlerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ceren Özdemir'i takip eden bir kişinin görüntülerine ulaşıldığı ancak kapüşon nedeniyle kimlik tespiti yapılamadığı kaydedildi. Polisin zanlıya benzer bir kişiyi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldığı ve bu kişinin emniyette sorgulandığı ifade edildi.

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