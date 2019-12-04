Evinin önünde bıçaklanan genç balerin hayatını kaybetti

Ordu Altınordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir (20), dün akşam evinin bulunduğu binaya girerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine genç kız, olay yerine gelen ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın ve göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Özdemir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Acı haberle hastaneye akın eden yakınları, sinir krizleri geçirdi. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
- Yaşam
- 04.12.2019
- Gazete
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