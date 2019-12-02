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  • 02.12.2019 12:25
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 12:25

'ta yedikleri bir gıdadan zehirlenen çiftin hayati tehlikesi devam ediyor! Bakanlık harekete geçti!

’ta yedikleri konserveden bulaştığı düşünülen '' bakterisi nedeniyle tüm vücutları felç olan Zuhriye- çiftinin yoğun bakımdaki hayat mücadelesi devam ediyor. Doç. Dr. , Tedavileri uzun bir süreçte devam edecek. Hayati tehlikeyi atlatabilirlerse ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir" ifadelerini kullandı.

Zehirlenen çiftin hayati tehlikesi devam ediyor! Bakanlık harekete geçti!

Milli Eğitim Bakanı Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşayan Zuhriye ve çifti, geçen hafta evdeki konserveyi yedikten sonra rahatsızlandı. İlk olarak Ramazan Yıldız hastaneye kaldırılırken, bir gün sonra eşi Zuhriye Yıldız hastaneye kaldırıldı. Yıldız çifti, ardından Sağlık

Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Çiftin yapılan testler sonucunda nadir görülen '' bakterisi nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alından Yıldız çiftine, Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nden gönderilen 'clostridium botulinum' bakterisine karşı antitoksinlerle enjekte edildi.

BEÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. , iki hastanın da tedavilerinin devam ettiği ve tüm fonksiyonlarının şu anda felç durumda olduğunu söyledi. Hastane yönetimi ve ilgili tüm doktorların iki hastayı da iyileştirmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını anlatan Dr. Pişkin, "Şu an verdiğimiz komutlara tepki veriyorlar. Bilinçleri açık. Tüm fonksiyonları felç durumda. Biz gereken tedaviyi en iyi şekilde yapıyoruz. Tedavileri uzun bir süreçte devam edecek. Hayati tehlikeyi atlatabilirlerse ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir. Bunu zaman gösterecek" dedi.

NUMUNELER BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ
İl Sağlık Müdürlüğü'nün evdeki konserve ve diğer yiyeceklerden aldığı numunelerin 'na gönderildiği ve gelecek rapora göre bakterinin hangi yiyecekten bulaştığının ortaya çıkacağı öğrenildi.

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