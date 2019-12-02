Snob ne demek? Snob kelimesinin anlamı nedir? Can Yaman'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamanın içinde kullandığı snob kelimesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, Snob ne demek? Snob nedir? Snob insan özellikleri neler? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

SNOB NE DEMEK?

Snob ilk olarak 1820'lerde Ingiltere'de kullanılmaya başlandı. Oxford ve Cambridge üniversitelerinde sıradan öğrencileri aristokrat öğrencilerden ayırabilmek amacıyla adlarının hemen yanına "sine nobilitate" (soylu olmayan) ya da kısaca snob diye notlar düşülürmüş. Pek çok sözcük gibi snob sözcüğünün anlamı zamanla değişmiştir. Snob başta yüksek statü sahibi olmayan kişileri karşılayan bir sözcük iken, kısa bir süre sonra yüksek statünün yokluğundan rahatsız olan kişiler için kullanılmaya başlandı.

Snob kişilerde bulunan özellikler:

1. Giyinişte, konuşma biçiminde, dilde, düşüncede toplumca gülünç ve doğala aykırı bulunan yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan (kimse).

2. Seçkin görünmek ereğiyle kimi seçkin çevrelerdeki görüşleri, yaşam biçimini benimseyen, onlara hayranlık duyan ve onlar gibi olmaya, davranmaya özenen (kimse).