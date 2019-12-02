Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.12.2019 12:22
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 12:22

ne demek? Can Yaman'ın kullandığı snob kelemisi nedir? Snob insan özellikleri

kelime anlamı, Can Yaman'ın açıklamaları sonrası gündeme geldi. Ünlü oyuncu Can Yaman yaptığı açıklamada, "Biz 20'nci bölümde sevgili olduk. Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Demet'le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk" dedi. Peki, ? ? Snob insan özellikleri neler?

Snob ne demek?

ne demek? Snob kelimesinin anlamı nedir? Can Yaman'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamanın içinde kullandığı snob kelimesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, ? ? Snob insan özellikleri neler? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

SNOB NE DEMEK?

Snob ilk olarak 1820'lerde Ingiltere'de kullanılmaya başlandı. Oxford ve Cambridge üniversitelerinde sıradan öğrencileri aristokrat öğrencilerden ayırabilmek amacıyla adlarının hemen yanına "sine nobilitate" (soylu olmayan) ya da kısaca snob diye notlar düşülürmüş. Pek çok sözcük gibi snob sözcüğünün anlamı zamanla değişmiştir. Snob başta yüksek statü sahibi olmayan kişileri karşılayan bir sözcük iken, kısa bir süre sonra yüksek statünün yokluğundan rahatsız olan kişiler için kullanılmaya başlandı.

Snob kişilerde bulunan özellikler:

1. Giyinişte, konuşma biçiminde, dilde, düşüncede toplumca gülünç ve doğala aykırı bulunan yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan (kimse).

2. Seçkin görünmek ereğiyle kimi seçkin çevrelerdeki görüşleri, yaşam biçimini benimseyen, onlara hayranlık duyan ve onlar gibi olmaya, davranmaya özenen (kimse).

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSnob ne demek? Can Yaman'ın kullandığı snob kelemisi nedir? Snob insan özellikleri
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri