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  • 01.12.2019 18:05
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 18:12

Bir gramı bir milyon insanı öldürebilir! 'ta zehirlenen çift yoğun bakımda!

’ta yedikleri gıdadan dolayı "clostridium botulinum" bakterisi nedeniyle zehirlendikleri belirlenen çiftin yoğun bakımdaki tedavileri devam ederken uzmanlar tüm vatandaşları uyardı. Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Başhekim Yardımcısı Özcan Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir gramı uygun verildiği takdirde 1 milyon insanı öldürecek kadar güçlü bir zehir” ifadelerini kullandı.

İlçeye bağlı Kayıkçılar köyünde ikamet eden Ramazan Yıldız (54), rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yıldız, özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi.

Yıldız'ın tedavisi sürdüğü sırada eşi Zuhriye Yıldız (53) da rahatsızlandı. Yediği gıdadan zehirlendikleri şüphesiyle Zuhriye Yıldız, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Burada yapılan testlerde, Yıldız'ın basınç ve sıcaklığa dayanıklı bir mikroorganizma olan "clostridium botulinum" bakterisi nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Çift, yedikleri gıdadan zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine bu hastanenin yoğun bakım servisine yatırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
Yıldız çiftinin bilinçlerinin açık olduğu ancak sinir sistemlerine zarar veren bakteri nedeniyle hareket edemedikleri ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

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