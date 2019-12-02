Yüzlerce emekliyi dolandırmışlardı! Tuzağa düşürme yöntemleri ortaya çıktı

Yüzlerce emekliyi dolandıran 85 kişilik çeteye yönelik İstanbul merkezli 12 ilde yapılan operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı. Milyonlarca liralık vurgun yapan çete üyelerinin, kurban seçtikleri kişilere cep telefonu ve benzeri cihazlar satışı yapılmış gibi fatura keserek maaşının 12 katı senet imzalattıkları, imzanın atıldığı gün komisyoncular eşliğinde Çağlayan veya Bakırköy adliyelerindeki İcra Müdürlüklerine götürülerek icra takibi başlattıkları ortaya çıktı.



Alınan bilgilere göre, çok sayıda emekli vatandaş organize bir çete tarafından dolandırıldıklarını ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş, ardından savcılık talimatı ile harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Polisin uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli'de eş zamanlı operasyon başlattı.