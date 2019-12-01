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Konservedeki büyük tehlike! Hayatları oldu...

Çaycuma'da yaşayan Ramazan-Zuhriye Yıldız, yedikleri konserveden lendi. da tedavisi süren çiftin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatları zehir oldu
Zonguldak Çaycuma'da yaşayan Ramazan (55)-Zuhriye Yıldız (54) çifti, önceki gün evlerinde konserve turşu ve pekmez yedi. Kısa süre sonra rahatsızlanan ve a alınan ikilinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doç Dr. Özcan Pişkin bu tür lenme vakalarının konserve ve ev yapımı salçayla gerçekleştiğini söyledi. "Botulinum toksini uygun koşullarda iyi pişirilmemiş konservelerden bulaşıyor. Kapağı şişmiş ya da kapağı paslı konservelerin kesinlikle tüketilmemesi gerekir. Çok tehlikeli bir zehir. Bir gramı bile bir milyon insanı öldürecek kadar güçlü bir zehir. Hatta sarin gazından 100 bin kat daha güçlü olduğu söyleniyor" dedi.

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