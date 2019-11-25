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  • 25.11.2019 17:06
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 17:25

müşteri hizmetleri kaça kadar açık?

Büyük bir merakla beklenen indirimleri dün gece itibari ile başladı ve tüm hızı ile devam ediyor. Bu bağlamda 5 gün sürecek indirimlerinde cep telefonundan bilgisayara, dan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya ve aklınıza gelebilecek yüz binlerce üründe indirim var. Bu yoğunluk sırasında ise Trendyol iletişim ve müşteri hizmetleri numarası açılış ve kapanış saatleri yoğun şekilde aratılıyor. Black Friday Amerika'da Şükran gününden sonra gelen ilk cumadır. Aynı zamanda bu günde mağazalar sabaha karşı açılır ve normalden daha geç kapanır.

Trendyol müşteri hizmetleri numarası kapanış saati!

Trendyol'da sabırsızlıkla beklenen Efsane Cuma indirimleri başladı. Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Efsane Cuma Trednyol indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Trendyol'dan alışveriş yapanlar ise Trendyol müşteri hizmetmeri numarası kaç ve trendyol müşteri hizmetleri kaça kadar açık araştırmasını yapıyor. Black Friday indirimine onlarca mağaza ve markalar dahil oldu. Bunların başında Hepsiburada, Gittigidiyor, Trendyol, Mediamarkt, Teknosa, İdefix, IKEA, Vivense, Watsons, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Zara, HM, Nike Steam, Gratis, Teknosa gibi büyük markalar gelmektedir.

TRENDYOL müşteri hizmetleri numarası: Trendyol müşteri hiztmetlerine hafta içi ve haftasonu ulaşılabiliyor. Çalışma saatleri içerisinde 0212 331 0 200 numaralı hat üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.

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