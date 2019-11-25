Trendyol'da sabırsızlıkla beklenen Efsane Cuma indirimleri başladı. Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Efsane Cuma Trednyol indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Trendyol'dan alışveriş yapanlar ise Trendyol müşteri hizmetmeri numarası kaç ve trendyol müşteri hizmetleri kaça kadar açık araştırmasını yapıyor. Black Friday indirimine onlarca mağaza ve markalar dahil oldu. Bunların başında Hepsiburada, Gittigidiyor, Trendyol, Mediamarkt, Teknosa, İdefix, IKEA, Vivense, Watsons, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Zara, HM, Nike Steam, Gratis, Teknosa gibi büyük markalar gelmektedir.

TRENDYOL müşteri hizmetleri numarası: Trendyol müşteri hiztmetlerine hafta içi ve haftasonu ulaşılabiliyor. Çalışma saatleri içerisinde 0212 331 0 200 numaralı hat üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.

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