Trendyol 25-29 Kasım hangi ürünlerde kaç para indirim var? Trendyol Efsane Günler indirimler listesi
Trendyol Efsane Günler indirimi! Trendyol Efsane günler indirimi 25 Kasım saat 00:00'da başladı. 5 gün sürecek Black Friday indirimlerinde birbirinden güzel ürünler sahiplerini bulacak. Cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya ve binlerce ürün satılacak. ECHO Awards'ta 12 ödül birden alan Trendyol fırsatları ile tüketicileri mutlu ediyor. Trendyol'un Efsane Günler kampanyası başladı. İşte Trendyol Efsane Günler indirimleri 2019! Hangi ürünlerde ne kadar indirim var? Merak edilen detaylar haberimizde...
Son yıllarda e-ticaretin gelişmesi ile Black Friday indirimleri sadece Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere'deki mağazalara değil, tüm dünyaya yayıldı. İnsanlar bu sayede kargaşasından uzak kalıp yine de Black Friday indirimlerinden yaralanabilir, hatta ihtiyaçlarını çok daha uygun fiyatlarla karşılayabilir hale geldi. Fakat yine kısıtlı stok sebebiyle bilgisayar başında sabahlayan bir kitle yok değil. Black Friday indirimleri Türkiye'de de aktif olarak uygulanıyor. Mağazaların günler süren indirimlerinin yanı sıra internette de akıl almaz kampanyalar oluyor. Black Friday günü ve indirimleri Türk kullanıcıların alışverişlerinde normal bir güne oranla çok büyük bir sıçramanın kaynağı oldu. Peki Trendyol 25-29 Kasım hangi ürünlerde kaç para indirim var? Trendyol Efsane Günler indirimler listesi haberimizde...
BLACK FRIDAY NEDİR?
Black Friday Amerika'da Şükran gününden sonra gelen ilk cumadır. Aynı zamanda bu günde mağazalar sabaha karşı açılır ve normalden daha geç kapanır. Çok ciddi indirimlerin yapıldığı mağazalarda trafik altüst olur. Hem normal mağazalarda hem de intenet üzerinden satış yapan Amazon gibi intenet sitelerinde büyük indirimler yapılır. Bu gün sayesinde çoğu mağaza karlarını arttırır.
NEDEN BLACK FRIDAY ADINI ALMIŞTIR?
Bu gün tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday adını almıştır. Philadelphia'da alışverişten dolayı izdihamların yaşanması ve trafiğin altüst olmasından dolayı bu adı almıştır. Son yıllarda hem insanların hem de mağaza sahiplerinin yararlandığı bu indirimler artık tüm dünya da normal olarak karşılanmaktadır. 2000'li yıllara kadar saat sabah 06:00'da açılan mağazalar 2000 yılı sonrasında daha erken açılmaya başlandı. Dünyanın önde gelen mağazaları bile artık kapıları saat 04:00-05:00 gibi saatlerde açıyor ve gece geç saatlerde kapatıyor. Bu günde çalışanların mesaisi de uzun sürdüğü için büyük mağazalar bugün çalışan işçilerine çift maaş veriyor. 2011 yılı sonrasında ise bazı mağazalar 24 saat hizmet vermeye başladı. AVM'lerde ki çoğu mağaza ve markalara ait intenet siteleri Black Friday indirimlerini kullanıcılarına sunmaktadır.