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  • 25.11.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 16:41

Süre azaldı! ne zaman takılacak? uygulaması hangi tarihte başlıyor?

Kasım aylarının son günlerinde hakkında yapılan araştırmalar artış gösterdi. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Bu kapsamda milyonlarca araç sahibi şu günlerde "?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, uygulaması hangi tarihte başlıyor? İşte merak edilen detaylar...

Süre azaldı! Kış lastiği ne zaman takılacak?

Kış lastiği ne zaman takılacak? Milyonlarca sürücü özellikle şu günlerde bu soruya yanıt arıyor. Kış lastiği bilindiği üzere soğuk havanın yollarda oluşturabileceği kar ve buzlanma tehlikesine karşı zorunlu hale getirilmişti. Bu nedenle Aralık ayına yaklaştığımız şu günlerde ülke genelindeki milyonlarca araç sahibi "Zorunlu kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.

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