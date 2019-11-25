Kış lastiği ne zaman takılacak? Milyonlarca sürücü özellikle şu günlerde bu soruya yanıt arıyor. Kış lastiği bilindiği üzere soğuk havanın yollarda oluşturabileceği kar ve buzlanma tehlikesine karşı zorunlu hale getirilmişti. Bu nedenle Aralık ayına yaklaştığımız şu günlerde ülke genelindeki milyonlarca araç sahibi "Zorunlu kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.