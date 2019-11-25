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  • 25.11.2019 17:17
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 17:46

'de korkunç iddia! 5. kattan aşağı atıldılar

... 'de çevre sakinlerinin iddiasına göre bir kadın ile erkek, binanın 5. katındaki daireden aşağıya atıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Korkunç iddia! 5. kattan aşağı atıldılar
'de pencereden atıldığı öne sürülen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı. Olay Mehmet Akif Mahallesi'ndeki binada meydana geldi.



Çevre sakinlerinin iddiasına göre bir kadın ile erkek, binanın 5. katındaki daireden aşağıya atıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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