Toroslar Belediyesi'nin açtığı kursta 9 yaşındaki torunu Toprak ile birlikte tenis öğrenen ve 'Tek rakibim Hülya Avşar' diyerek, Avşar ile maç yapmak istediğini söyleyen 67 yaşındaki Durdu Lale'nin hayali gerçek oldu. Önce sosyal medya hesabından, ardından da menajeri aracılığıyla Toroslar Belediyesi'ne ulaşan Hülya Avşar, Durdu Lale'yi 8 Aralık'ta yapılacak Hülya Avşar Tenis Turnuvası'nın gösteri maçına davet etti. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Durdu Lale'nin hayalini gerçekleştirmesine vesile oldukları için mutluluk duyduklarını ifade ederken, ilçede 7'den 70'e spor yapmak isteyen herkesi desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Yılmaz, ünlü sanatçı Hülya Avşar'a da teşekkür etti.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Durdu Lale'yi, torunuyla birlikte davet etti. Bu davetini sosyal medya hesabından paylaştı.
DURDU TEYZE, AVŞAR KIZINA KARŞI
Durdu Lale, 8 Aralık'ta Hülya Avşar ile gösteri maçına çıkacak. Maç merakla bekleniyor.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Durdu Lale'yi, torunuyla birlikte davet etti. Bu davetini sosyal medya hesabından paylaştı.
DURDU TEYZE, AVŞAR KIZINA KARŞI
Durdu Lale, 8 Aralık'ta Hülya Avşar ile gösteri maçına çıkacak. Maç merakla bekleniyor.
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