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Çember daraldı! firarisi 'ın yakalaması an meselesi...

'nın başkenti Kiev’de görülen 'Tosuncuk' lakaplı firarisi 'ın adresi belirlendi. Polis, alarma geçti. Yakalanması an meselesi...

Çember daraldı
Çiftlik Bank'la 1.1 milyar lira vurgun yapıp yurt dışına kaçan 'ın izine 'da rastlandı. Kiev'de restoran açtığı iddia edilen Aydın, bir eğlence merkezinde ortaya çıktı. Mağdurları karşısında görünce, kaçmayı başardı. İnterpol tarafından aranan Aydın'ın yakalanması için Kiev'in işlek noktalarına afişler asıldı.



Aydın'ı bulana 350 bin dolar ödül verileceği vurgulandı. Uruguay'da olduğu sanılan Aydın'ın Ukrayna'ya nasıl geldiği gizemini korurken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Tosuncuk'un adresinin tespit edildiği ve kısa zamanda gözaltına alınabileceği öğrenildi.



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