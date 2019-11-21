Çiftlik Bank'la 1.1 milyar lira vurgun yapıp yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın izine Ukrayna'da rastlandı. Kiev'de restoran açtığı iddia edilen Aydın, bir eğlence merkezinde ortaya çıktı. Mağdurları karşısında görünce, kaçmayı başardı. İnterpol tarafından aranan Aydın'ın yakalanması için Kiev'in işlek noktalarına afişler asıldı.
Aydın'ı bulana 350 bin dolar ödül verileceği vurgulandı. Uruguay'da olduğu sanılan Aydın'ın Ukrayna'ya nasıl geldiği gizemini korurken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Tosuncuk'un adresinin tespit edildiği ve kısa zamanda gözaltına alınabileceği öğrenildi.
Aydın'ı bulana 350 bin dolar ödül verileceği vurgulandı. Uruguay'da olduğu sanılan Aydın'ın Ukrayna'ya nasıl geldiği gizemini korurken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Tosuncuk'un adresinin tespit edildiği ve kısa zamanda gözaltına alınabileceği öğrenildi.
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