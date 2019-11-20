20 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Bayilerden Sayısal Loto oynayan binlerce kişi akşam saatlerinden çekiliş sonuçlarını araştırıyor. 16 Kasım Cumartesi günü yapılan çekilişlerde 2 milyon 85 bin liranın devretmesinin ardından ardından Sayısal Loto sonuçları merakla sorgulatılıyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 20 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

20 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 9 - 25 - 30 - 34 - 35 - 42