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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 21:47

20 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı! Bugüne devreden ikramiye tutarı 2 milyon lira...

16 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişlere göre 2 milyon 85 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Büyük devir işleminin ardından on binlerce kişi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. 20 Kasım arama motorlarında pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, bugün hangi numaralar kazandı? İşte çekilişlerinde kazanan numaralar listesi...

20 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

20 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Bayilerden Sayısal Loto oynayan binlerce kişi akşam saatlerinden çekiliş sonuçlarını araştırıyor. 16 Kasım Cumartesi günü yapılan çekilişlerde 2 milyon 85 bin liranın devretmesinin ardından ardından Sayısal Loto sonuçları merakla sorgulatılıyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 20 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

20 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 9 - 25 - 30 - 34 - 35 - 42

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