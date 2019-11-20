20 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Bayilerden Sayısal Loto oynayan binlerce kişi akşam saatlerinden çekiliş sonuçlarını araştırıyor. 16 Kasım Cumartesi günü yapılan çekilişlerde 2 milyon 85 bin liranın devretmesinin ardından ardından Sayısal Loto sonuçları merakla sorgulatılıyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 20 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
20 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto sonucu: 9 - 25 - 30 - 34 - 35 - 42
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.