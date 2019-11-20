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  • 21.11.2019 00:53
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 00:53

'da evinden kötü gelen yaşlı adam ölü bulundu

'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren (70), evinden yayılan kötü dan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.

Kötü koku gelen evde ceset bulundu

'da yalnız yaşayan (70) ölü olarak bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78156 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Apartmanı saran kötü nun kaynağını arayan bina sakinleri, kokunun yalnız yaşayan Mustafa Ağkurt'un evinden geldiğini belirledi. Zile basılmasına rağmen kapıyı açan olmayınca apartman sakinleri, durumu polise bildirdi.

Polis ekibi ve apartman sakinleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Ağkurt'un çürümeye başlayan cesedi ile karşılaştı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü düşünülen Ağkurt'un cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından özel kıyafetli itfaiye ekibi tarafından evden çıkartılarak, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Ağkurt'un ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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