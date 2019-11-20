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firarisi , 'de ortaya çıktı

'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan , 'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı. Sık sık ünlü eğlence merkezi 'ye gittiği anlaşıldı.

Tosuncuk Arena’da

'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan , Kiev'de ortaya çıktı. Sık sık ünlü eğlence merkezi 'ye gittiği anlaşıldı.



Mehmet Aydın'ın izine 'da rastlandı. Kiev'deki Arena City'de mağdurlarla karşılaştı. Ama yine kaçtı. Tosuncuk'un sevgilileri adına restoran açıp ev aldığı vurgulandı.



Paravan şirketlerle döner büfelerine et sattığı iddiası da ortaya atıldı.

EVREN ALPARSLAN



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