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firarisi Kiev’de

132 bin kişiden topladığı 1 milyar 100 milyon lirayla kaçan 'ın kurucusu dolandırıcı , sevgilisinin yaşadığı ’da görüldü. Mağdurlar hemen peşine düştü.

Tosuncuk Kiev’de
'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan , 'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı. Alacaklılar, kapısına dayandı.
kız arkadaşını ziyaret ettiği anlaşılan Tosuncuk, yüklü bir rüşvet vererek paçayı sıyırdı. Mağdurlar ise afiş bastırıp aramaya başladı.

BÜYÜK DOLANDIRICI MEHMET AYDIN BULANA 350 BİN DOLAR ÖDÜL



Uruguay'da olduğu sanılan Tosuncuk'un, Ukrayna'da tatlı hayat yaşadığı anlaşıldı.


EVREN ALPARSLAN

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