ABD'de başlayan ardından Kanada ve İngiltere'ye sıçrayan Black Friday'in Türkçesi Kara Cuma indirimleri bugün başladı. Yılın belli günlerinde firmaların başlattığı kampanyaları içerir. Peki Black Friday tam olarak nedir, ne anlama geliyor? Kara Cuma indirimleri İstanbul, İzmir, Ankara'da hangi mağazalarda geçerli? Türkiye'de Black Friday Kara Cuma indirimleri başladı mı? Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, Black Friday kapsamında geçen sene Türkiye'de amiral telefonlarını 7 TL'den satışa sunmuştu. İşte geçen yıl ülkemizi de etkisi altına alan alışveriş çılgınlığı ile ilgili merak edilenler Cuma indirimleri ve ayrıntılar...



2019 BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Black Friday geçtiğimiz yıl 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar devam etmişti. Bazı mağazalar Black Friday satışlarına Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlıyor. 2019'de Türkiye'de Black Friday indirimleri 22 Kasım'da olacak. Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir.

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