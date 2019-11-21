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  • 21.11.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 18:27

hangi mağazalarda geçerli? hangi markalarda var?

hangi mağazalarda geçerli? Dünya üzerinde birçok ürün üzerinde geçerli olan indirim Black Friday bazı markalarda başladı. Tüketiciler ise hangi markalarda indirim olduğunu araştırmaya başladı. Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 'da olacak. Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla. Peki Black Friday hangi mağazalarda geçerli? Merak edilen detaylar haberimizde...

Efsane Cuma indirimi hangi mağazalarda geçerli?

Efsane Cuma'da indirim yapan mağazalar merak edilen konular arasında bulunuyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da Kara Cuma'da birçok mağaza tüketicileri indirim fırsatı ile buluşturuyor. Vatandaşlar ise hangi markaların indirim yaptığını araştırmaya başladı. Peki Kara Cuma hangi mağazalarda geçerli? Detaylar haberimizde... Her sene olduğu gibi bu yılda Black Friday günü yapılacak indirimler merak içinde araştırılıyor. Birçok kişi uçak bileti alımları için bu günü beklemekte.

BLACK FRİDAY İNDİRİM YAPAN MARKALAR

Black Friday indirimlerinde pek çok marka indirim uyguluyor. Bilindik markaların resmi sitelerine girerek, yaptıkları indirim oranına ulaşabilirsiniz. Bu indirimler mobil uygulamalarda ve markaların mağazalarında da geçerli.

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