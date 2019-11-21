Efsane Cuma'da indirim yapan mağazalar merak edilen konular arasında bulunuyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da Kara Cuma'da birçok mağaza tüketicileri indirim fırsatı ile buluşturuyor. Vatandaşlar ise hangi markaların indirim yaptığını araştırmaya başladı. Peki Kara Cuma hangi mağazalarda geçerli? Detaylar haberimizde... Her sene olduğu gibi bu yılda Black Friday günü yapılacak indirimler merak içinde araştırılıyor. Birçok kişi uçak bileti alımları için bu günü beklemekte.

BLACK FRİDAY İNDİRİM YAPAN MARKALAR

Black Friday indirimlerinde pek çok marka indirim uyguluyor. Bilindik markaların resmi sitelerine girerek, yaptıkları indirim oranına ulaşabilirsiniz. Bu indirimler mobil uygulamalarda ve markaların mağazalarında da geçerli.

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