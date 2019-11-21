Black Friday 2019 indirimleri nedir? Sorusu artık internette aratılmaya başlandı. Amerika'da 'Black Friday' adıyla bilinen indirim çılgınlığı bu yıl Türkiye'de de yoğun ilgi görecek. Black Friday yani Kara Cuma indirimleri Türkiye'de de her yıl merak konusu oluyor. Black Friday, alışveriş yapmak için indirim kovalayanlar için bir fırsat oluyor. Peki Black Friday nedir? Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Efsane Cuma indirimleri, Hepsiburada internet sitesi üzerinden bu akşam başlıyor. Efsane Cuma indirimleri 21 Kasım saat 21.00 itibariyle Hepsiburada.com üzerinden görüntülenebilecek

BLACK FRİDAY NEDİR?

ABD'de, Black Friday Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

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