Edirne çevrelerinde sağanak, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bu akşam saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.





Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.