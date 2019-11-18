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  • 18.11.2019 19:15
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 19:15

sağanak ve sis uyarısı

son dakika n uyarıları gelmeye devam ediyor. çevrelerinde sağanak, Marmara, Batı ve Orta 'in iç kesimleriyle 'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteorolojiden o bölgeler için kritik uyarı

çevrelerinde sağanak, Marmara, Batı ve Orta 'in iç kesimleriyle 'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 'nin batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bu akşam saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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