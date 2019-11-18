Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Çanakkale, Edirne ve İzmir ilçeleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte 18 Kasım Meteoroloji'den yapılan son hava durumu uyarıları...

YURT GENELİNDE HAVA SICAKLIKLARI

Ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Meteoroloji, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini bildirdi.