İstanbul'da sabahın erken saatlerinde yoğun sis! Sürücüler zor anlar yaşadı
İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaştı.
18.11.2019 09:17
- Son Güncelleme: 18.11.2019 09:26
BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz genelindeki yoğun sis sebebiyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
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