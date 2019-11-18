GaleriYaşam

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde yoğun sis! Sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaştı.

18.11.2019 09:17 - Son Güncelleme: 18.11.2019 09:26
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde yoğun sis! Sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada sis etkili olmaya başladı. Sis, özellikle Eyüpsultan'da Alibeyköy, TEM Otoyolu üzeri ve Kemerburgaz Yolu çevresinde etkili oldu.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde yoğun sis! Sürücüler zor anlar yaşadı

Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde yoğun sis! Sürücüler zor anlar yaşadı

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz genelindeki yoğun sis sebebiyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde yoğun sis! Sürücüler zor anlar yaşadı

İŞTE İSTANBUL'DAN SİS MANZARALARI...

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde yoğun sis! Sürücüler zor anlar yaşadı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Günlük burç yorumları – 18 Kasım 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları – 18 Kasım 2019 Pazartesi