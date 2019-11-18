Öğlen saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kıyıya vurmuş balığı görünce hemen kameralarını ellerine alıp korkutucu balığın fotoğraf ve videolarını çekip ne olduğunu merak ettiler.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde sahile vuran müren balığı vatandaşları şaşırttı
Muğla’nın Marmaris ilçesi Siteler mevkiisi sahilinde kıyıya vuran ve boyu 1 metreden fazla olan müren balığı ilgi odağı oldu. Balığı bulan vatandaş tekrar denize attı.
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