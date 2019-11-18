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  • 18.11.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 18:04

’nın ilçesinde sahile vuran vatandaşları şaşırttı

’nın ilçesi Siteler mevkiisi sahilinde kıyıya vuran ve boyu 1 metreden fazla olan ilgi odağı oldu. Balığı bulan vatandaş tekrar denize attı.

Öğlen saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kıyıya vurmuş balığı görünce hemen kameralarını ellerine alıp korkutucu balığın fotoğraf ve videolarını çekip ne olduğunu merak ettiler.

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