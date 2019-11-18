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  • 18.11.2019 20:54
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 21:08

'da görenleri hayrete düşüren olay! 59 yaşındaki adam 40 yıldır yiyor

'da görenleri hayrete düşüren olay. İznik ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki , 40 yıldır yiyor. Restoranda kırılan bardağı ısırarak bu alışkanlığa başladığını anlatan Aktaş, cam yemenin sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi.

'nın İznik ilçesinde yaşayan, emekli , 19 yaşından beri yiyor. Cam bardak ve şişeleri ısırıp, gıdaymış gibi tüketen Aktaş, alışkanlığının sağlığına olumsuz bir etkisinin olmadığını dile getirerek, "Vücudum gayet sağlıklı, sadece uyku bozukluğum var" dedi.

"40 YIL ÖNCE BAŞLADIM"
Aktaş, alışkanlığına kırılan bir bardakla başladığını belirterek, "40 yıl önce bir restoranda yemek yedeğimiz sırada bardak kırıldı. Bende bardağı ısırıp yedim. İlk olarak orada başladım. 19 yaşımdan bu yana cam yiyebiliyorum" dedi.

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