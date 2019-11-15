Almanya'da yaşayan gurbetçi çocukları, Rap müziği NATO'da çalışan ABD'li askerlerden öğrenmişti. Cartel öncesi de kendi çapında Rap yapan Türk çocukları vardı ama profesyonel bir disipline çalışıp ortaya çıkmaları Cartel'in yarattığı rüzgar sonrasında mümkün olabildi. Bu grupların çoğu Cartel'e aşırı milliyetçi deyip eleştiriyor, bazıları Cartel'in sözlerindeki şiddeti kınıyorlardı. Eş zamanlı olarak Fransa'da Kuzey Afrikalı, Hollanda'da da Arap gençler Rap söylemeye başladılar. Cartel dağıldıktan sonra Erci E. ve albümün beş parçasını yapan Karakan, daha çok gangsta Rap tarzını benimsemişti. Grubun çok sevdiği, şarkılarını kullandığı Barış Manço, Berlin'e gittiğinde birlikte sahneye çıktılar.
1998'de İstanbul'da kurulan Nefret isimli grubun üyeleri Dr. Fuchs ve Ceza'ydı. Grubun adı çok radikaldi ama onlara göre Rap müziğinin amacı saygı ve barıştı. En azından öyle söylüyorlardı. Siyaset yapmadıklarını, her yanlışı eleştirdiklerini belirtiyorlardı. Oysa tarzları Los Angeles'tan türeyen gangsta Rap yani esas olarak çete müziği stilindeydi.
Rap, ABD'de düşüşteyken Türkiye'de 2000'lerden sonra yükselişe geçti. Arka arkaya gruplar kuruldu, konserler verildi. Türkiye'de tek bir Rap akımı olmadığı gibi, saf ve net bir yaklaşım sergileyenler de çıkmadı. Rap, ülkemizde protesto müziği olmaktan çok, para kazandıran tarz olarak icra ediliyor.
Dr. Fuchs ve Ceza, Los Angeles'ta türeyen gangsta türü Rap müzik yaptı.
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN RAP - 9
YARIN: DİĞER TÜRK RAP'ÇİLER...
1998'de İstanbul'da kurulan Nefret isimli grubun üyeleri Dr. Fuchs ve Ceza'ydı. Grubun adı çok radikaldi ama onlara göre Rap müziğinin amacı saygı ve barıştı. En azından öyle söylüyorlardı. Siyaset yapmadıklarını, her yanlışı eleştirdiklerini belirtiyorlardı. Oysa tarzları Los Angeles'tan türeyen gangsta Rap yani esas olarak çete müziği stilindeydi.
Rap, ABD'de düşüşteyken Türkiye'de 2000'lerden sonra yükselişe geçti. Arka arkaya gruplar kuruldu, konserler verildi. Türkiye'de tek bir Rap akımı olmadığı gibi, saf ve net bir yaklaşım sergileyenler de çıkmadı. Rap, ülkemizde protesto müziği olmaktan çok, para kazandıran tarz olarak icra ediliyor.
Dr. Fuchs ve Ceza, Los Angeles'ta türeyen gangsta türü Rap müzik yaptı.
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN RAP - 9
YARIN: DİĞER TÜRK RAP'ÇİLER...
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