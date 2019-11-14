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  • 15.11.2019 06:51
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 06:51

'da park halindeki halk otobüsü yandı

Esenyurt'ta park halindeyken yanmaya başlayan 34 HY 6736 plakalı halk otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü. ın çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İstanbul'da park halindeki halk otobüsü yandı

Yenikent Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde park halindeki 34 HY 6736 plakalı, Otobüs AŞ'ye bağlı aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, otobüste hasar meydana geldi.




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