İstanbul'da park halindeki halk otobüsü yandı

Yenikent Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde park halindeki 34 HY 6736 plakalı, İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, otobüste hasar meydana geldi.
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