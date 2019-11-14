ABD'de rap altın çağındayken ve Doğu-Batı kavgası zirvedeyken, Haziran 1995'te Avrupa'daki müzik kanallarında Cartel isimli bir rap grubunun klipleri dönmeye başladı. Grup üyelerinin kıyafetlerinde ay-yıldız vardı. Çünkü bu gençler Almanya'da müzik yapan gurbetçi çocuklarıydı. Cartel; "Defol Dazlak" adlı şarkısıyla tanınan Karakan, Breakdance yapan Da Crime Passe adlı iki grubun ve Erci E'nin birleşmesiyle kurulmuştu. Türkçe ve Almanca argodan oluşan şarkı sözleri fazla anlaşılmıyordu. Ama yine de çok ilgi çekmişti. Grubun ilk albümünün adı Cartel'di. Ünleri Türkiye'de de yayıldı. İstanbul'da Ağustos 1995'te ilk konserlerini verdiler.
Başta Türkler olmak üzere, dazlaklar olarak adlandırılan Neo- Naziler'in saldırısına uğrayan gurbetçilerin sorunlarına değiniyorlar ve çare olarak şiddeti öneriyorlardı. Cartel, Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğmuştu. 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, NSU isimli Neo-Nazi örgütü de ilk cinayetini 9 Eylül 2000'de Nürnberg'de işlemişti. Türk işçilerinin çocukları ırkçılığı, en çok bu şehirde hissediyorlardı. "Cartel 1 Numara" adlı sözleri o kadar bilinir hale gelmişti ki Beşiktaş taraftarları bu ifadeyi "Kartal 1 Numara" olarak söylemeye başladı. Cartel, şöhret olduğu kadar büyük bir hızla düşüş yaşadı.
1997'de dağılan Cartel'in üyeleri Alper Ağa, Erci E., Ichi Baba, M. Ali ve Ole Peter...
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN RAP - 8
YARIN: CARTEL SONRASI
Başta Türkler olmak üzere, dazlaklar olarak adlandırılan Neo- Naziler'in saldırısına uğrayan gurbetçilerin sorunlarına değiniyorlar ve çare olarak şiddeti öneriyorlardı. Cartel, Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğmuştu. 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, NSU isimli Neo-Nazi örgütü de ilk cinayetini 9 Eylül 2000'de Nürnberg'de işlemişti. Türk işçilerinin çocukları ırkçılığı, en çok bu şehirde hissediyorlardı. "Cartel 1 Numara" adlı sözleri o kadar bilinir hale gelmişti ki Beşiktaş taraftarları bu ifadeyi "Kartal 1 Numara" olarak söylemeye başladı. Cartel, şöhret olduğu kadar büyük bir hızla düşüş yaşadı.
1997'de dağılan Cartel'in üyeleri Alper Ağa, Erci E., Ichi Baba, M. Ali ve Ole Peter...
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN RAP - 8
YARIN: CARTEL SONRASI
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