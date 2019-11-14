Bugünkü
Takvim

1995'te oluşturduğu “” büyük beğeni kazandı

Avrupa’da, 1995’te müzik kanallarında “” isimli rap grubunun klipleri dönmeye başladı. ’da oluşturduğu bu topluluk, büyük beğeni kazandı...

Cartel'e gel
ABD'de rap altın çağındayken ve Doğu-Batı kavgası zirvedeyken, Haziran 1995'te Avrupa'daki müzik kanallarında isimli bir rap grubunun klipleri dönmeye başladı. Grup üyelerinin kıyafetlerinde ay-yıldız vardı. Çünkü bu gençler 'da müzik yapan gurbetçi çocuklarıydı. Cartel; "Defol Dazlak" adlı şarkısıyla tanınan Karakan, Breakdance yapan Da Crime Passe adlı iki grubun ve Erci E'nin birleşmesiyle kurulmuştu. Türkçe ve Almanca argodan oluşan şarkı sözleri fazla anlaşılmıyordu. Ama yine de çok ilgi çekmişti. Grubun ilk albümünün adı Cartel'di. Ünleri Türkiye'de de yayıldı. 'da Ağustos 1995'te ilk konserlerini verdiler.



Başta Türkler olmak üzere, dazlaklar olarak adlandırılan Neo- Naziler'in saldırısına uğrayan gurbetçilerin sorunlarına değiniyorlar ve çare olarak şiddeti öneriyorlardı. Cartel, Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğmuştu. 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, NSU isimli Neo-Nazi örgütü de ilk cinayetini 9 Eylül 2000'de Nürnberg'de işlemişti. Türk işçilerinin çocukları ırkçılığı, en çok bu şehirde hissediyorlardı. "Cartel 1 Numara" adlı sözleri o kadar bilinir hale gelmişti ki taraftarları bu ifadeyi "Kartal 1 Numara" olarak söylemeye başladı. Cartel, şöhret olduğu kadar büyük bir hızla düşüş yaşadı.



1997'de dağılan Cartel'in üyeleri Alper Ağa, Erci E., Ichi Baba, M. Ali ve Ole Peter...


TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN RAP - 8

YARIN: CARTEL SONRASI





kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri1995'te Türk gençlerin oluşturduğu “Cartel” büyük beğeni kazandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri