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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 21:18

14 Kasım duyuruldu! Yaklaşık 7.5 milyon liralık ikramiye bugüne devretti

7 Kasım Perşembe günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişlerde 7 milyon 444 bin liralık ikramiye 3. kez bu haftaya devretti. Büyük ikramiyenin devretmesiyle birlikte bugün bayilerden oynayan on binlerce kişi sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 14 Kasım duyuruldu. İşte bu haftanın kazanan talihli numaraları...

14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

Süper Loto şans oyununun çekiliş sonuçları günün çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 7 milyon 444 bin liralık ikramiyenin bugüne devretmesiyle birlikte Süper Loto sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Perşembe günü saat 21.15'te çekilen Süper Loto sonuçları için heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı çekilişin ardından 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte o numaralar...

14 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 6 - 11 - 15 - 30 - 48 - 54

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