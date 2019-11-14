Süper Loto şans oyununun çekiliş sonuçları günün çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 7 milyon 444 bin liralık ikramiyenin bugüne devretmesiyle birlikte Süper Loto sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Perşembe günü saat 21.15'te çekilen Süper Loto sonuçları için heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı çekilişin ardından 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte o numaralar...

14 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 6 - 11 - 15 - 30 - 48 - 54