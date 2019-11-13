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'in babası ! Genç yaşında rekorlar kırdı, suikaste kurban gitti | Tupac Shakur kimdir?

, 1971 yılında Harlem’de doğdu. “2Pac” ve “Makaveli” adları ile efsane oldu, genç yaşına rağmen satış rekorları elde etti. Tupac, 7 Eylül 1996'da 'ta silahlı saldırıya uğradı. 'de hayatını kaybetti.

Harlem efsanesi!
ABD'de, 1971'de Harlem'de doğan Tupac Shakur, kendisini "2Pac" ve "Makaveli" olarak da tanıttı. "Kara Panterler" örgütü adına bankaları bombalamaktan hapis yatan annesi, adını "Tupac Amaru Shakur" olarak değiştirdi. Tupac, 17 yaşında Los Angeles'a taşındı. Dansçı olarak başladığı 'te ilk albümünü 20 yaşında çıkardı. Diğer Rapçiler'den farklı olarak siyasi parçalar yaptı. Çocukluğunun geçtiği New York'u unutmadı. satarak büyüyen ve Rap'çi Bigge ile dost oldu. Arka arkaya çıkan albümleri ve çevirdiği filmle şöhreti yakaladı. Biggie'ye de yardım etti. Bir gece 'taki stüdyosunda Biggie albüm kaydederken binaya gelen Tupac ve arkadaşları, kapıda saldırıya uğradı.



Tam 5 kurşun yiyen Tupac, bu saldırıdan Biggie'yi sorumlu tuttu. Çok kızdı, sürekli New Yorklular'a ve Biggie'ye laf attı. Onları yeren şarkılar yaptı. Hava çok gergindi. Tupac, 7 Eylül 1996'da 'ta silahlı saldırıya uğradı. 'de öldü. 'ta intikam yeminleri edildi. Biggie ise "Çok üzüldüm. olayla ilgim yok" dedi. Ama o da 9 Mart 1997'de konser için geldiği Los Angeles'ta suikasta uğradı. İki yakanın efsanesi 25'inde benzer şekilde hayata veda etti.



, şarkıcı Jada Pinkett-Smith ile bir süre aşk yaşadı.

TAYFUN ER'İN KALEMİNDE RAP - 7

YARIN: TÜRK RAPÇİLER SAHNEDE...



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