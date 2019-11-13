ABD'de, 1971'de Harlem'de doğan Tupac Shakur, kendisini "2Pac" ve "Makaveli" olarak da tanıttı. "Kara Panterler" örgütü adına bankaları bombalamaktan hapis yatan annesi, adını "Tupac Amaru Shakur" olarak değiştirdi. Tupac, 17 yaşında Los Angeles'a taşındı. Dansçı olarak başladığı Rap'te ilk albümünü 20 yaşında çıkardı. Diğer Rapçiler'den farklı olarak siyasi parçalar yaptı. Çocukluğunun geçtiği New York'u unutmadı. Uyuşturucu satarak büyüyen ve Rap'çi Bigge ile dost oldu. Arka arkaya çıkan albümleri ve çevirdiği filmle şöhreti yakaladı. Biggie'ye de yardım etti. Bir gece New York'taki stüdyosunda Biggie albüm kaydederken binaya gelen Tupac ve arkadaşları, kapıda saldırıya uğradı.
Tam 5 kurşun yiyen Tupac, bu saldırıdan Biggie'yi sorumlu tuttu. Çok kızdı, sürekli New Yorklular'a ve Biggie'ye laf attı. Onları yeren şarkılar yaptı. Hava çok gergindi. Tupac, 7 Eylül 1996'da Las Vegas'ta silahlı saldırıya uğradı. 13 Eylül'de öldü. Los Angeles'ta intikam yeminleri edildi. Biggie ise "Çok üzüldüm. olayla ilgim yok" dedi. Ama o da 9 Mart 1997'de konser için geldiği Los Angeles'ta suikasta uğradı. İki yakanın efsanesi 25'inde benzer şekilde hayata veda etti.
Tupac Shakur, şarkıcı Jada Pinkett-Smith ile bir süre aşk yaşadı.
TAYFUN ER'İN KALEMİNDE RAP - 7
YARIN: TÜRK RAPÇİLER SAHNEDE...
Tam 5 kurşun yiyen Tupac, bu saldırıdan Biggie'yi sorumlu tuttu. Çok kızdı, sürekli New Yorklular'a ve Biggie'ye laf attı. Onları yeren şarkılar yaptı. Hava çok gergindi. Tupac, 7 Eylül 1996'da Las Vegas'ta silahlı saldırıya uğradı. 13 Eylül'de öldü. Los Angeles'ta intikam yeminleri edildi. Biggie ise "Çok üzüldüm. olayla ilgim yok" dedi. Ama o da 9 Mart 1997'de konser için geldiği Los Angeles'ta suikasta uğradı. İki yakanın efsanesi 25'inde benzer şekilde hayata veda etti.
Tupac Shakur, şarkıcı Jada Pinkett-Smith ile bir süre aşk yaşadı.
TAYFUN ER'İN KALEMİNDE RAP - 7
YARIN: TÜRK RAPÇİLER SAHNEDE...
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