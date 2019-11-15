Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.11.2019 21:50
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 21:50

Otogarda : biri 3 yaralı

'da 'nda bulunan bir firmada çalışan bir kişiye yönelik gerçekleşen da biri 3 kişi yaralandı.

Otogarda silahlı saldırı! Yaralılar var

'da 'nda bulunan bir firmada çalışan bir kişiye yönelik gerçekleşen da biri 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı 56 nolu peron önünde meydana geldi. Otogarda bir firmada çalışan Veysel Kınay kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, önce Veysel Kınay'a ateş eden şüpheli, sonra rastgele ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayan Veysel Kınay ile birlikte biri turist 2 kadın seken kurşunlardan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

YERDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
Saldırının gerçekleştiği noktada olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Çok sayıda boş mermi kovanının bulunduğu alana şerit çeken ekipler, yerdeki boş kovanların önce resmini çekti, ardından delil torbalarına koyarak incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Saldırının gerçekleştiği anda orada olan Tahir Barutçu, "Karşıda çay içiyordum silah seslerine geldim. Adamın rastgele ateş ettiğini ve 3 kişinin yaralandığını gördüm. Adam daha sonra kaçarak gitmiş. 3 yaralı vardı bir tane de yabancı uyruklu bayan vardı" şeklinde anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriOtogarda silahlı saldırı: biri turist 3 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri