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  • 11.11.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 10:32

11 Kasım Ol kampanyası katılım! ? ?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturulacak. Geleceğe Nefes kampanyasına katılım işlemleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 11 milyon etkinliğine beklenenden fazla talep geliyor. Bu arada fidan dikiminde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Haberimizde fidan dikimi ile ilgili detayları veriyoruz. İşte Geleceğe Nefes kampanyasına başvuru nasıl yapılır? ? ?

Geleceğe Nefes kampanyasına başvuru nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 11 milyon fidan dikme etkinliğine beklenenden fazla talep geliyor. Geleceğe Nefes kampanyasında 81 ilde 2023 noktada fidanlar dikilecek. Geleceğe Nefes kampanyasına katılım işlemleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Geleceğe Nefes kampanyasına başvuru nasıl yapılır? Ağaç dikimi nerede yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme seferberliği kapsamında 11 Kasım'da saat 11.11'de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

GELECEĞE NEFES KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler şu şekilde: FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta giriyorsunuz. İstediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. İşlemleri tamamladıktan sonra katılım belgesi sekmesine tıkladığınızda katılım belgenizi alabiliyorsunuz.

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