Geleceğe Nefes kampanyasına başvuru nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 11 milyon fidan dikme etkinliğine beklenenden fazla talep geliyor. Geleceğe Nefes kampanyasında 81 ilde 2023 noktada fidanlar dikilecek. Geleceğe Nefes kampanyasına katılım işlemleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Geleceğe Nefes kampanyasına başvuru nasıl yapılır? Ağaç dikimi nerede yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme seferberliği kapsamında 11 Kasım'da saat 11.11'de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

GELECEĞE NEFES KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler şu şekilde: FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta giriyorsunuz. İstediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. İşlemleri tamamladıktan sonra katılım belgesi sekmesine tıkladığınızda katılım belgenizi alabiliyorsunuz.

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