Retro Merkür Güneş'in Kalbinde olarak bilinen Merkür'ün Güneş'in önünden geçme olayı bugün gerçekleşecek. Daha önce 9 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen bu ilginç gök olayı ülkemizden de gözlenebilecek. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bu gök olayını canlı yayınlayacak. Peki, 2019 Merkür retrosu ne zaman, saat kaçta? TÜBİTAK Merkür geçişi canlı nasıl izlenir? İşte ayrıntılar...

MERKÜR GEÇİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

11 Kasım 2019 Pazartesi günü, Merkür gezegeninin Güneş diski önünden geçişi olayı (transit olayı) gerçekleşecek. Daha önce 9 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen bu ilginç gök olayı Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu'ndan tamamen gözlenebilecek, ülkemizden ise öğleden sonra başlayıp ancak gün batımına kadar kısmen gözlenebilecek. Türkiye'den yerel saat ile yaklaşık 15.30'da izlenmeye başlayacak.

MERKÜR GEÇİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bu gök olayı, hava koşulları uygun olduğu sürece, TUG BİTOM binasında bulunan teleskoba bağlı özel bir Güneş filtresine takılı kamera ile TÜBİTAK'Iın YouTube kanalnda https://www.youtube.com/c/TÜBİTAKUlusalGözlemevi canlı olarak izlenebilecek.

Ayrıca TÜBİTAK'ın canlı gözlem yayını Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonundan halka, öğrencilere ve basına açık olarak izletiletilebilecek ve bu esnada uzmanlarca katılımcılara bilgilendirme yapılacak. Merkür gezegeni transit olayı Türkiye'den yerel saat ile yaklaşık 15.30'da izlenmeye başlayacak, Güneş ufka inerek, doğal nedenlerden dolayı görülemez duruma gelene kadar izlenebilecek.