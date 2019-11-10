Geleceğe Nefes Ol kampanyası: Ülkemizde doğaya ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve geliştirmek amacıyla özellikle de son zamanlarda zarar gören ormanları yenileyebilmek için başlatılan bu proje aynı zamanda vatandaşların yoğun talep ve isteği üzerine oluşturulmuş bir farkındalık projesidir. Peki, gelecegenefes.com üzerinden Geleceğe Nefes Ol katılım formu ile başvuru nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan dikim yerleri nerede? Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.

GELECEĞE NEFES FİDAN DİKİMİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme seferberliği kapsamında 11 Kasım'da saat 11.11'de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

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