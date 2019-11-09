Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı katılım belgesi sorgulama ekranı! 11 milyon fidan dikimi ne zaman?

Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile katılım belgesi nasıl alınır? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta 11 milyon fidan dikimi için seferberlik başladı. Milyonlarca vatandaş kısa sürede fidan sahiplendi ve katılım belgesi aldı. Yoğun ilgi gören 11 milyon fidan dikimi için katılım devam ediyor. 11 milyon 47 bin 430 fidan hedeflenmişti. Bakanlık tarafından sahiplenen fidan sayısının 13 milyon 415 bin 412'ye ulaştığı ve katılımların hala sürdüğü bildirildi. Peki, Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı nasıl yapılır? 11 milyon fidan dikimi ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

11 MİLYON FİDAN DİKİMİ NE ZAMAN?

"11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes" sloganıyla başlayan Geleceğe Nefes Ol kampanyası devam ediyor. 11 milyon fidan dikimi, 11 Kasm 2019 tarihinde saat 11.11'de 81 ilde 2023 noktada gerçekleştirilecek.

GELECEĞE NEFES OL FİDAN BAĞIŞI KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Başvurular devam ediyor. Gelece Nefes Ol katılım belgesi almak için https://gelecegenefes.com/ internet adresine giriş yapın. Burada 'Fidan Sahiplen' butonuna tıklayın. Sizden istenen isim soyisim, e posta ve sahiplenmek istediğiniz fidanın dikilecek ilini seçiniz. Katılım aşaması sonrası katılım belgesi alabilmek için ekrana çıkan 'Katılım Belgesi' butonuna tıklayın.