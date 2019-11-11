Geleceğe Nefes Ol 11 milyon fidan dikimi saat kaçta? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ağaç dikme seferberliği kapsamında 11 Kasım'da 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Vatandaşlar, "gelecegenefes.com" internet sayfası üzerinden, Türkiye'nin istediği bölgesinde dikilecek 5 ağaca kendi ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplendiler ve bağışta bulundular. Peki, Geleceğe Nefes Ol 11 milyon fidan dikimi saat kaçta? Fidan dikimi tören alanları neresi? İşte cevaplar...

GELECEĞE NEFES OL 11 MİLYON FİDAN DİKİMİ SAAT KAÇTA?

"11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes" sloganıyla başlayan Geleceğe Nefes Ol kampanyası devam ediyor. 11 milyon fidan dikimi, 11 Kasm 2019 tarihinde saat 11.11'de 81 ilde 2 bin 23 noktada gerçekleştirilecek.

FİDAN DİKİM YERLERİ NEREDE?

11 Kasım 2019 11.11'de başlayacak olan fidan dikimi için illere ait fidan dikim tören alanları açıklandı. "https://gelecegenefes.com/" adresinden fidan dikim töreni yerlerini öğrenmeniz mümkün. Fidan dikim törenine aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınızla birlikte gelebilirsiniz.

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