Oltada kısmet var! Rüyada olta görmek ne anlama gelir? | Rüya tabirleri Rüyada görülen olta, büyük işe ve kısmete işarettir. Kişi, oltaya büyük bir balık takıldığını görürse kendisine hayırlı kapılar açılacağına inanılır. İşte rüyada görülen varlıkların neye yorulacağına dair ipuçları ve rüya tabirleri...

Olta görmek: İş hayatında büyük bir fırsatın yakalanacağına işarettir. Rüyasında olta gören kişi iş yaşamında büyük bir fırsat yakalar. Eğer oltaya balık takılırsa, kişi kısmetini alır. Rüyada olta ile balık tuttuğunu görmek veya bir olta satın almak, bir kimseye karşı haksızlık yapacağınıza işarettir.



Ocak görmek: Rüyada ocak görmek, ev reisi veya hanıma işarettir. Ocağın yandığını gören kimse, çocuğu ile sevinç ve refaha erişir. Ocak ateşsiz ise üzüntü ve kedere, ateşli ise ihtiyaçları gidermeye ve rizikolara işarettir. Ocak, kocaya veya binek hayvanına da işarettir.







Odunla ateş yakmak: Yeni bir ev almaya işarettir. Rüyasında odunla ateş yakmak, borcunu ödemek olarak yorumlanır. Rüyada ateş yakmak için odun taşımak, güzel bir ün ve şöhret ile ifade edilir.



Rüyada oğlak görmek: Erkek çocuğuna işarettir. Oğlağı bağışladığını görmesi, onun mübarek bir çocuğu olacağı şeklinde yorumlanır.



Rüyada okul görmek: Rüyayı gören kişi büyükse, çocuklarının güzel eğitim almalarına işaret eder. Okul çağında biriyse yaşına göre tam donanımlı eğitim alacağı şeklinde yorumlanır.







Orman görmek: Rüyada ormanda yürümek, işlerin yoluna koyulacağı anlamına gelir. Yeşil bir orman görmek, işte kazanılacak başarıyı işaret eder. Yemyeşil, ulu ağaçlardan oluşan orman ise başarı, mutluluk, bolluk ve servettir.



Otomobil: Hayatınızı istediğiniz gibi yaşıyorsunuz demektir. Eğer otomobili başkası kullanıyorsa, hayatınızı başkaları yönetiyor anlamındadır. İş hayatında büyük bir fırsatın yakalanacağına işarettir. Rüyasında olta gören kişi iş yaşamında büyük bir fırsat yakalar. Eğer oltaya balık takılırsa, kişi kısmetini alır. Rüyada olta ile balık tuttuğunu görmek veya bir olta satın almak, bir kimseye karşı haksızlık yapacağınıza işarettir.ocak görmek,işarettir. Ocağın yandığını gören kimse,Ocak ateşsiz iseateşli ise ihtiyaçları gidermeye ve rizikolara işarettir. Ocak, kocaya veya binek hayvanına da işarettir.Rüyasında odunla ateş yakmak, borcunu ödemek olarak yorumlanır. Rüyada ateş yakmak için odun taşımak,ile ifade edilir. Genç bir erkeğin rüyasında ateşe odun attığını görmesi; bir dostundan düşmanlık göreceği şeklinde yorumlanır . Genç ve bekar bir kızın rüyada ateşe odun attığını görmesi; evleneceğine işarettir.çocuğuna işarettir. Oğlağı bağışladığını görmesi, onungören kişi büyükse, çocuklarının güzel eğitim almalarına işaret eder. Okul çağında biriyse yaşına göre tam donanımlı eğitim alacağı şeklinde yorumlanır.ormanda yürümek, işlerin yoluna koyulacağı anlamına gelir. Yeşil bir orman görmek, işte kazanılacak başarıyı işaret eder. Yemyeşil, ulu ağaçlardan oluşan orman ise başarı, mutluluk, bolluk ve servettir.Hayatınızı istediğiniz gibi yaşıyorsunuz demektir. Eğer otomobili başkası kullanıyorsa, hayatınızı başkaları yönetiyor anlamındadır.

TÜM MANŞETLER