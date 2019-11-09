DJ (Disk Jokey-müziği seçen, akışını düzenleyen kişi) rolünü üstlenen Kool Herc, klasik anlamda bir DJ olmanın ötesine geçip, adeta bir besteci ve müzisyen, müzik sistemi de bir enstrüman olmuştu. Bu müziğe önce breakbeat dendi çünkü Kool, bir şarkının içinden break denen bir bölümü, başka bir şarkının başka bir bölümüyle birleştiriyordu. Beat dediklerine de şarkının arka planı, hızı ve ritmi, bir anlamda bestesi denebilir. Bu tarzın fanatik hayranları oluşmuştu; onlara da B-Boys denmeye başladı. Bu hayranlar sokaklarda yeni bir dans türü yarattı. Breakdance'ın ortaya çıkışı da böyle oldu. B-Boys'lar eş zamanlı olarak duvarlara da sprey boyalarla resimler çizmeye başladı. Bugün sokak sanatı da olarak adlandırılan bu resimlere graffiti, yapanlara da writer yani yazar dendi.
BİR YAŞAM TARZI...
Herc'in ortaya çıkardığı bu iki pikaplı tarzı çok beğenen ama yetersiz bulan, Karayip kökenli gerçek ismi Joseph Saddler olan GrandMaster Flash, bu tekniği çok geliştirdi. Üç pikap koydu, yeni ve gelişmiş miks araçları ekledi. Aynı anda birden fazla pikabı dinleyecek bir sistem geliştirdi. Hip hop; DJ, rap, grafiti ve break dance olarak dört unsurlu bir kültür ve yaşam tarzıdır. Flash'tan ayrı olarak kendi yolunda giden Herc, partilerde mikrofona yaptığı konuşmanın müzik kadar ilgi çektiğini gördü.
İŞTE İLK ŞARKI
25 yaşında faili meçhul bir cinayete kurban giden Scott La Rock, arkadaşı Koll Herc'in düzenlediği bir partide mikrofonu eline aldı. Fonda çalan ritim eşliğinde ilk rap şarkısını mırıldandı: "Makamından atılamayacak bir adam/ binilemeyecek bir at/ durdurulamayacak bir boğa/ La Rock'ın sallayamayacağı bir disko yoktur." Sözlerdeki kafa tutma, dik başlılık ve isyanla kendisine hayran bıraktı.
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN RAP - 3
YARIN: PLAKTAKİ İLK RAP ŞARK
BİR YAŞAM TARZI...
Herc'in ortaya çıkardığı bu iki pikaplı tarzı çok beğenen ama yetersiz bulan, Karayip kökenli gerçek ismi Joseph Saddler olan GrandMaster Flash, bu tekniği çok geliştirdi. Üç pikap koydu, yeni ve gelişmiş miks araçları ekledi. Aynı anda birden fazla pikabı dinleyecek bir sistem geliştirdi. Hip hop; DJ, rap, grafiti ve break dance olarak dört unsurlu bir kültür ve yaşam tarzıdır. Flash'tan ayrı olarak kendi yolunda giden Herc, partilerde mikrofona yaptığı konuşmanın müzik kadar ilgi çektiğini gördü.
İŞTE İLK ŞARKI
25 yaşında faili meçhul bir cinayete kurban giden Scott La Rock, arkadaşı Koll Herc'in düzenlediği bir partide mikrofonu eline aldı. Fonda çalan ritim eşliğinde ilk rap şarkısını mırıldandı: "Makamından atılamayacak bir adam/ binilemeyecek bir at/ durdurulamayacak bir boğa/ La Rock'ın sallayamayacağı bir disko yoktur." Sözlerdeki kafa tutma, dik başlılık ve isyanla kendisine hayran bıraktı.
TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN RAP - 3
YARIN: PLAKTAKİ İLK RAP ŞARK
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