sırasında zihinden geçen görüntü ve hayaller, gerçek hayattaki yaşamla ilişkilidir. Yüzyıllardır görülen rüyanın, neye işaret ettiği tecrübeyle sabittir... Kişi gördüğü rüyadan ders çıkarıp hayatını ona göre şekillendirebilir...Rüya yorumcuları, uykuda görülen varlıkların neye işaret ettiğini açıklayan, tabir eden birçok eser kaleme almıştır. Bu tabirnâme, segirnâme, rüyanâme, düşnâme adlarıyla anılmıştır.