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da acele etmek ne anlama gelir? Rüyaların gerçek hayatta karşılığı var mı? |

Kişinin sında acele ettiğini görmesi, bir işte pişman olacağına işarettir. Yani din konularında acelecilik iyi yorumlanırken, dünyevi olaylarda mutlaka kötü bir durumla karşılaşmak anlamına gelir... Peki, gördüğünüz her rüyanın gerçek hayatta karşılığı var mı? İşte rüyada görülen varlıkların neye yorulacağına dair ipuçları ve ...



Uyku sırasında zihinden geçen görüntü ve hayaller, gerçek hayattaki yaşamla ilişkilidir. Yüzyıllardır görülen rüyanın, neye işaret ettiği tecrübeyle sabittir... Kişi gördüğü rüyadan ders çıkarıp hayatını ona göre şekillendirebilir...

Rüya yorumcuları, uykuda görülen varlıkların neye işaret ettiğini açıklayan, tabir eden birçok eser kaleme almıştır. Bu tabirnâme, segirnâme, rüyanâme, düşnâme adlarıyla anılmıştır.

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