Cinayete tanık Ankara'da yaşayan anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) evinde hayatını kaybetti. Karaman'ın bilinç düzeyini azaltan 'propofol' ilacı nedeniyle öldüğü belirlendi. Tutuklanan T. hakkında tasarlayarak adam öldürme suçundan hazırlanan iddianame, kabul edildi.

Ankara'da yaşayan anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) evinde hayatını kaybetti. Karaman'ın bilinç düzeyini azaltan 'propofol' ilacı nedeniyle öldüğü belirlendi. Tutuklanan T. hakkında tasarlayarak adam öldürme suçundan hazırlanan iddianame, kabul edildi. Anestezi Teknikeri Özge Ç., "29 Temmuz'da hastanedeydim. Ameliyata girdim. Ameliyat sırasında Özgür Hoca işi bitmediği halde gitmişti. Daha sonra kendisini hiç görmedim" dedi. Anestezi Teknikeri Seval E. ise Propofol isimli ilacın alkolle birlikte alındığında ölüme götüreceğini belirtti.



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